Откроется новый рейс из Баку в Россию

14 февраля 2019 17:27

Международный аэропорт Воронеж в 2019 году планирует запустить регулярные прямые рейсы в Азербайджан, Грузию, Казахстан и Таджикистан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ, сказал генеральный директор аэропорта Александр Белевич на международном бизнес-форуме "Воздушные ворота Черноземья - платформа для развития вашего бизнеса". Об этом передает Day.Az.

Он отметил, рейсы свяжут Воронеж с Баку, Душанбе, Тбилиси и Актау.

Также в 2020 году руководство воронежского аэропорта собирается запустить регулярные рейсы в Ригу, Стамбул и Дубаи. Чартерные рейсы во время туристического сезона будут летать из Воронежа во Вьетнам, Грецию, Египет, Испанию, Индию, Турцию, Таиланд и Тунис.

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