Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) планирует запустить автоматизированную систему отчетности в сфере добывающей промышленности, сообщили Trend в фонде.

"На повестке дня стоит вопрос о переходе от ежегодно публикуемых бумажных отчетов к систематическому раскрытию информации на едином портале, путем внедрения автоматизированной системы отчетности в соответствующие государственные органы (так называемый "мэйнстриминг")", - сказали в SOFAZ.

Как отметили в фонде, при технической и финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) идет работа над определением механизма раскрытия информации о бенефициарных владельцах в добывающей промышленности.

Также в SOFAZ сказали, что после выхода Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, созданная Комиссия по прозрачности в добывающей сфере опубликовала отчеты за 2016 и 2017 годы и сейчас готовится к подготовке отчета, охватывающего 2018 год.

Напомним, что после того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, в стране была создана Комиссия по прозрачности в добывающей сфере.