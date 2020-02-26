Баку с рабочим визитом посетила делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом по информационным технологиям Бруно Спадо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

В рамках рабочего визита была проведена встреча с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым, на которой были обсуждены вопросы применения новых технологий в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Джахангир Аскеров подчеркнул, что столичный аэропорт в прошлом году стал первым в мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии.

Благодаря новым технологиям от Amadeus, Международный аэропорт Гейдар Алиев получил возможность управлять новой базой данных, системами управления ресурсами, отображения информации о полетах и другие.

"Увеличение пассажиропотока в Международном аэропорту Гейдар Алиев является одной из приоритетных для нас задач. Партнерство с компанией Amadeus и применение новых технологий позволяет улучшить эффективность работы, и, что самое главное, повысить качество обслуживания пассажиров", - отметил Джахангир Аскеров.

"Аэропорт столицы Азербайджана является очень хорошим примером использования современных технологий в современной авиационной индустрии. В число ключевых преимуществ облачных решений Amadeus также входит возможность оптимизировать и эффективно управлять своими расходами. Хочу особо подчеркнуть, что Международный аэропорт Гейдар Алиев - единственный в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии", - сказал Бруно Спада.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Компания Amadeus является одним из крупнейших в мире поставщиков IT-услуг в сфере авиаперевозок и глобальных дистрибьюторских систем.