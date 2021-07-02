Алятская экономическая зона обеспечит развитие ненефтяного сектора Азербайджана

Алятская свободная экономическая зона - важный проект с точки зрения развития ненефтяного сектора Азербайджана и привлечения инвестиций в экономику страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

По его словам, одно из основных преимуществ Алятской свободной экономической зоны - это регулирование ее деятельности в соответствии с международным правом, а это означает, что зоне предоставляется статус в соответствии с долей производства.

"В то же время правительством Азербайджана в Алятской свободной экономической зоне будет сформирована первоначальная инфраструктура. Это особенно важно для привлечения инвестиций ведущих зарубежных компаний. Будет обеспечен вывоз части продукции на внутренний рынок, части - на внешние рынки. В то же время Алятская экономическая зона важна для Азербайджана с точки зрения привлечения технологий. Это положительно скажется на создании новых рабочих мест, особенно для квалифицированных кадров", - сказал он.

Депутат отметил, что Алятская свободная экономическая зона имеет выгодное географическое расположение, что создает значительные преимущества в плане экспорта произведенной здесь продукции. Ожидается, что Алятская экономическая зона поможет существенно увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана.

"С одной стороны, это создаст основу для увеличения объемов производства ненефтяного сектора и развития сектора в целом. Это приведет к тому, что на внутренние рынки будет поступать больше продукции местного производства. Благодаря близости Алята к столице квалифицированные кадры смогут получать более высокооплачиваемую работу, так как ожидается, что в зону будут инвестировать ведущие компании мира", - добавил он.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны.