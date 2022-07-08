Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в рамках Транскаспийского коридора

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с руководителем Международного финансового центра "Астана" Кайратом Келимбетовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, стороны обсудили расширение партнерства в рамках Транскаспийского коридора, сотрудничество между финансовыми институтами Азербайджана и Международным финансовым центром "Астана".

Джаббаров отметил успешное взаимодействие по различным направлениям экономики между Азербайджаном и Казахстаном, важность укрепления двустороннего торгово-экономического партнерства.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности совместной деятельности по развитию сотрудничества в торговле, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах, вопросы продвижения инвестиционных возможностей Алятской свободной экономической зоны.