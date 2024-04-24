https://news.day.az/economy/1654725.html Азербайджан и Башкортостан подписали ряд соглашений - ФОТО
Азербайджан и Башкортостан подписали ряд соглашений - ФОТО
Азербайджан и Башкортостан подписали ряд соглашений.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, подписание соглашений состоялось в рамках проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".
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