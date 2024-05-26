Назван «полезный» перекус, усиливающий чувство голода

Употребление протеиновых батончиков с сукралозой - часто используемым для производства низкокалорийных продуктов искусственным подсластителем - может усиливать чувство голода и провоцировать переедание. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Кэти Лопес, передает Day.Az.

По словам врача, употребление искусственно подслащенных продуктов не вызывает у человека настоящего удовлетворения и "подпитывает" тягу к пище с природными сахарами. Дело в том, что сахар стимулирует центры удовольствия в мозге, активизируя дофаминовую систему. При употреблении низкокалорийной пищи с заменителями сахара этого не происходит. Стремление съесть сладкую пищу при этом не исчезает, а усиливается.

Некоторые исследования с участием лабораторных мышей показали, что диета с высоким содержанием сукралозы стимулирует аппетит у животных - грызуны съедают больше пищи, несмотря на уже "закрытую" объективную суточную потребность в калориях. Ученым также известно, что аналогичный эффект возникает у людей после употребления диетических напитков и жевательных резинок.

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