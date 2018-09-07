Sony отказалась делать "клоны iPhone X"

На международной выставке IFA 2018 практически все вендоры представили свои смартфоны, очень похожими на Apple. Однако компания Sony отказалась поддаваться всеобщей моде и представила миру свой смартфон, который был создан вопреки современным тенденциям дизайна - Xperia XZ3, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Правда, вместо клонирования iPhone X, Sony попыталась сымитировать функции, которые Samsung использует в своих смартфонах серии Galaxy.

Xperia XZ3



Новый Xperia XZ3 от Sony появился всего через шесть месяцев после того, как были представлены модели Xperia XZ2 и XZ2 Compact на Mobile World Congress. Несмотря на отказ соответстовать последним тенденциям в области мобильных технологий, Sony сделали радикальный подход в при создании XZ3, который выделяет их среди конкурентов.

Телефон оснащен 6-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880x1440 пикселей. Сверху и снизу заметны очень крупные рамки, но сам смартфон стал значительно уже. Края смартфона изогнуты наподобие смартфонов Galaxy Edge, но не так резко, чтобы смартфоном было удобно пользоваться одной рукой.

Округлые края Xperia XZ3



У Xperia XZ3 даже есть аналогичная функция Edge Screen, которая вызывает дополнительное меню при двойном касании: в нем отображаются приложения, которые искусственный интеллект предлагает владельцу, основываясь на его предпочтениях.

Внутри смартфона интегрирован мощный на сегодняшний день процессор Snapdragon 845 от Qualcomm и 4 ГБ оперативной памяти, и это в то время, когда китайские флагманы перешагнули на 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. Встроенной памяти 64 ГБ, но с возможностью расширения до 512 ГБ картами MicroSD. Емкость аккумулятора составляет 3330 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Sony также отказалась от идеи использования двойных фотокамер. В Xperia XZ3 установлена одна 19-мегапиксельная фотокамера с диафрагмой f/2.0. Тыльная камера обладает 13 МП фотосенсором с апертурой f/1.9. Напомним, что Sony делает одни из самых качественных фоткоамер для смартфонов. На задней крышке также расположился сканер отпечатков пальцев. Стоит также отметить, что кое-какие идеи от Apple Sony все-таки позаимствовала - отсутствие гнезда для наушников.

Xperia XZ3 обладает одним фотосенсором вместо двойного



На момент поступления в продажу в сентябре, Xperia XZ3 будет поставляться с предустановленной Android 9.0 Pie прямо из коробки, и это в то время, когда конкуренты едва только начали получать обновления до Android 8.0 Oreo.

С каждым смартфоном Sony добивается прогресса, но этого может быть недостаточно для сохранения бренда Xperia, который переживают не лучшие времена. Xperia XZ3 на данный момент является лучшим и мощнейшим смартфоном Sony. Осталось дождаться огласки цены, которая еще не озвучена. Если цена окажется выше, OnePlus или Xiaomi, то Xperia XZ3 будет сложно найти себе покупателя.

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