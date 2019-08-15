Согласно скриншотам с Twitter и Reddit, YouTube экспериментирует с уменьшением размера видео на своей домашней странице, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Новый дизайн домашней страницы, показанный на изображениях, довольно сильно отличается от текущего. Видео больше не разделены на категории, отображается меньше роликов при прокрутке, и миниатюры заметно увеличились. Пока что пользователям это не очень нравится. Одни люди жалуются, что большие эскизы затрудняют просмотр главной страницы, другие говорят, что это сильно дезориентирует.

Дизайн похож на тот, который используется в мобильных устройствах. Мобильное приложение YouTube показывает большие изображения, чтобы сделать их более заметными. Проблема заключается в том, что на рабочем столе всё выглядит слишком загроможденным.

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