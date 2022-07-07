Harley-Davidson выпустил коллекцию милитаризованных мотоциклов

Компания Harley-Davidson выпустила коллекцию мотоциклов, выполненных в военном дизайне. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мотоциклы выкрашены в темно-зеленый цвет и украшены белыми пятиконечными звездами, которые "отдают должное усилиям бренда во время Второй мировой войны".

По данным телеканала, раскраска аналогична военным мотоциклам Harley-Davidson WLA, которые компания поставляла армии США в годы Второй мировой войны и до 1952 года.

Поверх звезды нанесена надпись "USA" и "MILW. / WIS. /USA". Телеканал отмечает, что никаких других отличий, кроме раскраски, от базовых моделей у мотоциклов нет.