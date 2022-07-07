https://news.day.az/hitech/1476782.html Harley-Davidson выпустил коллекцию милитаризованных мотоциклов
Harley-Davidson выпустил коллекцию милитаризованных мотоциклов
Компания Harley-Davidson выпустила коллекцию мотоциклов, выполненных в военном дизайне. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мотоциклы выкрашены в темно-зеленый цвет и украшены белыми пятиконечными звездами, которые "отдают должное усилиям бренда во время Второй мировой войны".
По данным телеканала, раскраска аналогична военным мотоциклам Harley-Davidson WLA, которые компания поставляла армии США в годы Второй мировой войны и до 1952 года.
Поверх звезды нанесена надпись "USA" и "MILW. / WIS. /USA". Телеканал отмечает, что никаких других отличий, кроме раскраски, от базовых моделей у мотоциклов нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре