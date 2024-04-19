Huawei представила сразу четыре дорогих и мощных смартфона Pura 70

Компания Huawei представила линейку флагманских смартфонов Pura 70, которые пришли на смену P-серии. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Huawei Central.

Все три модели получили единый дизайн. Базовый Huawei Pura 70 предлагает LTPO OLED-дисплей на 6,6 дюйма с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой до 120 Гц. В нем установлен чип Huawei Kirin 9000S1, 12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Смартфон имеет тройную камеру: основную на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1,4-4,0, ультраширокоугольную на 13 Мп и перископический телеобъектив с разрешением 12 Мп и 5-кратным оптическим приближением. Аккумулятор на 4900 мАч поддерживает проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт.

Версии Huawei Pura 70 Pro и Pro+ получили 6,8-дюймовый экран, который отличается от базового чуть более высоким разрешением 2844×1260 пикселей. В этих моделях стоит чип Kirin 9010. Pura 70 Pro имеет схожие с базовой версией наборы памяти, тогда как Pura 70 Plus предлагает 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ встроенного накопителя.

По камерам Pro и Pro+ отличаются от базовой модели использованием перископа на 48 Мп с 3,5-кратным приближением и ультраширокоугольной камеры на 12,5 Мп. Спереди во всех моделях установлена селфи-камера с разрешением 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5050 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт.

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