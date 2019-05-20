Израильские ученые доказали, что вещества в брокколи влияют на активность специфического гена, связанного с раком. В эксперименте с участием мышей, склонных к развитию опухолей, было продемонстрировано, что молекула индол-3-карбинол (I3C) останавливает формирование злокачественных новообразований. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи вводили I3C, содержащийся в брокколи и других капустных, в организм грызунов, где он подавлял работу гена WWP1. Этот участок ДНК кодирует ген, снижающий активность PTEN - другого гена, обладающего противоопухолевым действием. Низкий уровень PTEN обычно наблюдается в опухолевых клетках.

Однако ученые подсчитали, что необходимый эффект может быть достигнут, если человек будет съедать почти три килограмма капусты. В дальнейшем исследователи планируют более детально изучить WWP1, чтобы разработать мощные ингибиторы этого гена.