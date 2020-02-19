От здоровья выделительной системы напрямую зависит переработка и своевременное выведение жидкости из организма, а значит, самочувствие и общее состояние организма. Чтобы сохранить почки здоровыми, важно знать о том, что им вредит и, по возможности, избегать подобного. Скорее всего, придется отказаться от некоторых вредных привычек, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Терапевты и нефрологи единогласны в том, что ради здоровья почек стоит отказаться от следующего:

Употребление чрезмерного количества белка

Известно, что белковые диеты (которых, на сегодняшний день, существует немало) отлично помогают похудеть и в относительно короткие сроки убирают из организма лишний жир. Тем не менее, употреблять слишком много белка, бесконтрольно поглощая мясо, яйца, молоко, творог, кефир и некоторые другие продукты, вредно. В отличие от липидов, белки не скапливаются в человеческом организме, а выведение слишком большого их объема в разы увеличивает нагрузку на почки. Если так продолжается долго, в органах попросту начнут появляться камни, поскольку почки не справляются с большим количеством белковых соединений.

Плохой или недостаточный сон

Известно, что невыспавшийся человек чувствует усталость, вялость, апатию, а еще плохо соображает и отнюдь не демонстрирует чудеса продуктивности. Но, это еще не самое страшное.

Куда хуже то, что недостаток сна приводит к сбоям в работе выделительной системы. Почечные ткани обновляются исключительно во время отдыха. Если его оказалось слишком мало, данный процесс не успевает завершиться, что создает осложнения в работе выделительной системы.

Слишком много кофе

Одна или две чашки ароматного, горячего, бодрящего кофе в день не приносят вреда здоровью, употребление их по-своему полезно. Правда, все хорошо в меру, так что фанатам кофе придется умерить свой пыл ради сохранения здоровья почек.

Кофеин обладает обезвоживающим эффектом, следовательно, он усложняет работу выделительной системы, которая, по сути, трудится вхолостую. Это мочегонный напиток, изгоняющий из организма жидкость и не дающий почкам время, чтобы нормально ее переработать.

Известно, что на состоянии почек негативно сказывается малоподвижный образ жизни, длительное сидение, а также употребление слишком жирных или острых блюд. Алкоголь и курение также приносят вред выделительной системе, так что от их употребления желательно отказаться, либо хотя бы свести к минимуму.