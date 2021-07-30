Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник V" не дает серьезных побочных явлений

Исследование комбинации вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и первого компонента препарата "Спутник V" в Азербайджане показывает отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") в Азербайджане демонстрирует отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса", - отмечается в сообщении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Азербайджане.

Исследования в сфере безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Азербайджане начались в феврале 2021 года, на сегодняшний день вакцинированы 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается.