https://news.day.az/officialchronicle/1361148.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства России - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства России - ФОТО
13 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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