Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства России

13 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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