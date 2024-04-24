https://news.day.az/officialchronicle/1654785.html Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы - ВИДЕО
24 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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