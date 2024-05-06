В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках

Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, личный досмотр производится при задержании лица в административном порядке, применении в отношении него вида административного ареста или при наличии достаточных оснований полагать, что предмет совершения административного правонарушения, или являющийся непосредственным объектом административного правонарушения, спрятан при нем или на его теле. Личный досмотр будет осуществляться уполномоченным должностным лицом того же пола с непрерывной видеосъемкой, за исключением случаев, предусмотренных статьей 92.2-1 настоящего кодекса.

С полным текстом закона на азербайджанском языке можно ознакомиться по ссылке.