Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку - ФОТО

28 декабря 2018 10:53

28 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой дороги, соединяющей проспект Зийи Буньятова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади.

Как передает Day.Az, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной на новой дороге работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

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