Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку - ФОТО

28 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой дороги, соединяющей проспект Зийи Буньятова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади.

Как передает Day.Az, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной на новой дороге работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Новость обновляется