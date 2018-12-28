Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку - ФОТО
28 декабря 2018 10:53 135
28 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой дороги, соединяющей проспект Зийи Буньятова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади.
Как передает Day.Az, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной на новой дороге работе.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
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