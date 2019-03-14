16:24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Албании Илиром Метой, участвующим в VII Глобальном Бакинском форуме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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12:48

14 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммедом Ашрафом Гани, принимающем участие в VII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Афганистана Мохаммеда Ашрафа Гани один на один.

На встрече один на один состоялся обмен мнениями о различных сферах двусторонних отношений, в том числе перспективах экономических связей между нашими странами.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Глава нашего государства выразил признательность Президенту Афганистана за визит в Азербайджан и участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Он отметил, что этот визит создаст новые возможности для сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, энергетической и других сферах, в том числе для развития двустороннего сотрудничества в транспортной сфере. Было подчеркнуто значение регулярных встреч между главами государств.

На встрече президентами был высоко оценен вклад Азербайджана в обеспечение мира, безопасности и стабильности в Афганистане.

Президент Мохаммад Ашраф Гани, в первую очередь, выразил признательность Азербайджану за поддержку транспортному проекту Лапис-Лазули, высоко оценил сотрудничество наших стран в транспортной сфере.

Президент Афганистана затронул важность сотрудничества в энергетической, транспортной, строительной, экономической, торговой, образовательной, сельскохозяйственной и других сферах с точки зрения развития связей, отметил наличие больших перспектив для развития связей в этих областях.

Затем с участием президентов Ильхама Алиева и Мохаммада Ашрафа Гани были подписаны азербайджано-афганские документы.

"Меморандум намерений о сотрудничестве между Закрытым акционерном обществом "Азербайджанские железные дороги" и Управлением железных дорог Афганистана "ARA" подписали председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и исполняющий обязанности министра финансов Афганистана, советник Президента по инфраструктуре и технологиям Мохаммад Хамаюн Гаюми.

"Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан в сфере информационных и коммуникационных технологий" подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и исполняющий обязанности министра финансов Афганистана, советник Президента по инфраструктуре и технологиям Мохаммад Хамаюн Гаюми.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан в сфере культуры" подписали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и исполняющий обязанности министра информации и культуры Афганистана Хасина Сафи.