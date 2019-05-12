Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил степень готовности комплекса для размещения участников II Европейских игр, передает Day.Az со ссылкой на СТВ.

Он отметил, что в Минске все спортивные объекты, построенные к Европейским играм, готовы к соревнованиям.

"Я сразу сказал, когда мы получили право проведения: мы, конечно же, не переплюнем Баку, Азербайджан в плане вот этой организации, богатства и прочее. Но мы должны вложить туда душу. И наша Олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой Олимпиадой и знали, что вот это они этот праздник привезли в страну и они сделали для этого немало.", - сказал Лукашенко.

Глава государства сегодня посетил студенческую деревню, где во время Игр будут проживать почти шесть тысяч спортсменов. Там Лукашенко оценил столовую, которая временно появилась на месте крытого катка. Атлетам будут готовить блюда девяти кухонь мира - от белорусских драников до испанского хамона.