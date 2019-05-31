Проживающий в Харькове армянский иссоедователь-историк Филипп Экозьянц выставил на своей странице в Facеbook очередной ролик, разоблачающий оккупационную политику Еревана.

По словам историка, он провел на своем YouTube канале опрос среди подписчиков. Им было предложено ответить на вопросы о том, должны ли Азербайджан и Сербия восстановить свою территориальную независимость, должны ли эти страны предоставить Нагорному Карабаху и Косово автономию и следует ли провозгласить родные языки карабахских армян и косоваров вторыми государственными в образованных автономиях.

Экозьянц отметил, что на все вопросы его подписчики ответили положительно. Многие, отвечая на вопрос об Азербайджане, указывали, что в советские времена все было именно так - армяне получали образование на своем языке и никто им этого не запрещал.

Сам Филипп Экозьянц также считает, что Азербайджан и Сербия должны восстановить свою целостность и имеют на это полное право.