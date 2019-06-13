13 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от 4 марта 2016 года "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе".

Согласно распоряжению, в части 6 распоряжения от 4 марта 2016 года "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" слова "министерство сельского хозяйства" заменяются словами "Агентство пищевой безопасности".

В соответствии с изменениями, Агентство пищевой безопасности и министерство здравоохранения в соответствии с рисками, принятыми в международной практике, будут определять соответствующие защитные меры с целью недопущения распространения вредоносных организмов и заболеваний на территории страны; заранее, в оперативном порядке, обеспечивать передачу в Государственный таможенный комитет информации о зарубежных странах, на территории которых зарегистрировано распространение особо опасные заболеваний, и товарах, импорт которых запрещен по причине карантина.