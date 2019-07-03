Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего.

Об этом в среду сказал Trend помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов в связи с годовщиной терактов, произошедших в прошлом году в Гяндже, передает Day.Az.

"Минул год с гянджинских событий, которые были оценены как покушение на государственность Азербайджана. Факты, выявленные в результате следственных мер, проведенных за прошедший период, еще раз доказали, что гянджинские события были совместной коварной провокацией радикально-клерикальных кругов некоторых государств, сепаратистов и групп внутри страны, желающих реализовать личные амбиции под завесой политической деятельности, против государственных и национальных интересов. Из информации, широко распространенной в медиа, в частности, в социальных медиа, видно, что в связи с годовщиной гянджинских событий, продемонстрировавших провал сценария, который в прошлом году хотели реализовать эти силы, показавших, что граждане стоят на страже государственности, вновь активизировалась одна из радикальных исламистских группировок, большую часть членов которой составляют бывшие граждане Азербайджана. Активизация группировки на страницах и в профилях социальных сетей, а также на сайтах, управляемых клерикальными кругами некоторых государств, однозначно может расцениваться как поддержка крайнего религиозного радикализма, фундаментализма. На некоторых провокационных, прикрывающихся религиозными лозунгами интернет-сайтах, намерениями которых является посеять семя недоверия, а по возможности, вражды, между государством и народом, демонстрируются кадры, подтверждающие участие в боях в Сирии главного персонажа, совершившего теракт в Гяндже, российского гражданина Юниса Сафарова. Совершаются попытки популяризировать его как настоящего "героя", повторно распространяется обращение его супруги сразу после произошедшего события", - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что вызывает сожаление то, что некоторые оппозиционные лидеры и активисты, утверждающие, что являются сторонниками демократического и светского государства, оказывают поддержку этой кампании, поддерживающей террор, повторяют лозунги, используемые иностранными группировками, избравшим в качестве своей идеологии крайний экстремизм, озвучивают подобного типа призывы, ставят под сомнение многовековую среду религиозной терпимости, имидж толерантности страны.

"Одним словом, очевидно, что подобного типа оппозиция, утверждающая, что привержена демократическим ценностям, в действительности поддерживает радикализм, фундаментализм, радикальную религию", - добавил Али Гасанов.

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