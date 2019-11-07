7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Аргентинской Республики Альберту Фернандесу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю избрания на пост Президента Аргентинской Республики. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути расширения азербайджано-аргентинских связей, дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины", - говорится в поздравлении главы государства.