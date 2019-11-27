Несмотря на повсеместное отторжение и запрет идей фашизма и нацизма после окончания Второй мировой войны, сегодня в ряде стран, в том числе и в Армении, они все более приобретают черты государственной идеологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал политолог Арзу Нагиев.

Политолог отметил, что посещение Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой могилы неизвестного солдата и возложение венка является характерным жестом, данью уважения прошлому Азербайджана и памяти его сыновей, павших на полях сражений Второй мировой войны.

"Первый вице-президент еще раз показала, что азербайджанцы с большим уважением чтят свое прошлое, будучи народом, отдавшим многочисленные жертвы во время Великой Отечественной войны, ощущают сопричастность к тем событиям. В свою очередь, Армения, выбрав фашизм в качестве идеологии, продолжает исповедовать его устоя, настойчиво превознося адептов фашизма как национальных героев. Они воздвигают памятники фашистам вроде Гарегина Нжде, беспощадно расстреливавшего тех самых неизвестных солдат, безотносительно их этнического происхождения. В этом заключается разница между Азербайджаном и Арменией" - сказал эксперт.

Арзу Нагиев также обратил внимание на особое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны со стороны Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

"Уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, забота и внимание к их нуждам - одни из гуманистических принципов Мехрибан Алиевой", - отметил политолог.