Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отдал дань памяти героизму солдат 130-й и 416-й азербайджанской стрелковых дивизий

30 августа в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось открытие военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты", участие в котором принял участие Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как передает Day.Az, делясь впечатлениями от участия в этом торжественном событии, Игорь Бабушкин вспомнил о героическом вкладе азербайджанского народа в освобождение Ростовской области. "В боях на Миус-фронте сражались тысячи советских солдат. В героическом прорыве особый̆ героизм проявили солдаты 130-й и 416-й азербайджанской стрелковых дивизий. Народ Азербайджана ценой жизни своих отцов и сыновей защитил страну от гитлеровских захватчиков. Многие из них так и остались лежать здесь на Самбекских высотах. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед нашими соседями и братьями", - сказал Губернатор Астраханской области.

416-й дивизия была сформирована в 1942 году в Азербайджанской ССР в городе Уджары. В ее состав входило более 11 тысяч азербайджанцев. В военную летопись Великой Отечественной войны 416-я дивизия попала за освобождение Таганрога (Ростовская область), получив почетное наименование "Таганрогская".

Доминантой нового музейного комплекса "Самбекские высоты" является Мемориал Славы, воздвигнутый в 1980 году по инициативе Гейдара Алиева, бывшего в те времена Первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР, в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах 416-й и 130-й стрелковых дивизий. В 2012 году по решению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева мемориал был отреставрирован за счет бюджетных средств Азербайджана.

Новый музейный комплекс общей площадью 14 гектаров помимо Мемориала Славы включает в себя музей и информационно-выставочный центр, часовню, новые монументы, интерактивную площадку для военной техники, мемориальное захоронение останков воинов, обнаруженных поисковиками. Рядом разбит уникальный сад, где специально подобранные деревья и кустарники цветут весь май.