В Совете по правам человека ООН Армению призвали предоставить Азербайджану все карты минных полей

Программный директор аккредитованного при ООН Института права и развития со штаб-квартирой в Женеве Джоель Фукс в ходе 14-го заседания 48-й сессии Совета по правам человека ООН рассказал о военных и экологических преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, также был озвучен призыв к Армении предоставить Азербайджану все карты минных полей, передает Day.Az.

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