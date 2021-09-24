https://news.day.az/politics/1383750.html В Совете по правам человека ООН Армению призвали предоставить Азербайджану все карты минных полей
В Совете по правам человека ООН Армению призвали предоставить Азербайджану все карты минных полей
Программный директор аккредитованного при ООН Института права и развития со штаб-квартирой в Женеве Джоель Фукс в ходе 14-го заседания 48-й сессии Совета по правам человека ООН рассказал о военных и экологических преступлениях Армении против Азербайджана.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, также был озвучен призыв к Армении предоставить Азербайджану все карты минных полей, передает Day.Az.
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