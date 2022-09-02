Секреты успеха Азербайджана, причины провалов Армении

Автор: Акпер Гасанов

Все познается не только в сравнении, но и по истечении времени. На днях в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Завершилась она очередным дипломатическим триумфом отечественной дипломатии, что сквозь зубы вынуждены признать даже так называемые "реваншисты" в Армении.

Что произошло дальше? А дальше Никол Пашинян отправился в Ереван, чтобы услышать в свой адрес огромное количество обвинений, по форме больше напоминающих проклятия. И уже в субботу его ждет новое испытание в виде анонсированного оппозицией митинга в Ереване. Каким будет его итог - покажет время. Но фактом является то, что в своем нынешнем состоянии Армения никому не интересна, что и подтвердил даже депутат от оппозиционного блока "Армения" Андраник Теванян.

"После 44-дневной войны Армения значительно потеряла свою субъектность в международных отношениях, а в "арцахе" - государственность. Сейчас мы видим, что Армению пинают, как футбольный мяч, с одной стороны турки, с другой - из Брюсселя, с третьей - из Москвы", - констатирует он.

И это правильный вывод. Армения действительно никому не интересна, являя собой классический пример несостоявшегося государства. А вот Азербайджан год за годом закреплял за собой статус лидирующего государства Южного Кавказа, в углублении отношений с которым заинтересованы все ведущие страны мира. И визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в очередной раз это доказал.

Глава нашего государства принял участие в организованном в городе Черноббио мозговым центром "Европейский дом - Амброзетти" 48-й международном форуме на темы "Взгляд на мир, Европу и Италию" и "Сценарии настоящего и будущего для конкурентных стратегий". Президента Азербайджана в качестве главного гостя форума лично пригласили президент Италии Серджо Маттарелла, председатель Совета министров Италии Марио Драги и мозговой центр "Европейский дом - Амброзетти".

Там же, в Черноббио, Президент Ильхам Алиев встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халидом ибн Абдель Азизом аль-Фалихом. Ну и наконец, глава нашего государства дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

То есть, Президент Азербайджана использовал свой визит в Италию для укрепления и без того очень динамично развивающихся отношений с этой страной, для рассказа итальянской общественности и деловым кругам о новых реалиях нашего региона и об экономических возможностях нашей страны, для рассказа читателям популярной итальянской газеты обо всем, что является важным для Азербайджана и для встречи с министром инвестиций Саудовской Аравии, что также очень важно как для развития двусторонних отношений так и для консультаций по поводу ситуации на мировом рынке энергоресурсов.

И вот, уже достигнута предварительная договоренность о визите ряда саудовских компаний и деловых людей на освобожденные от оккупации территории до конца нынешнего года. Безусловно, данный визит и ожидаемые в его результате саудовские инвестиции в освобожденные территории Азербайджана - очень важный шаг, как для настоящего так и для будущего нашей страны.

Перед нами показатель не просто кропотливой, но и плодотворной работы Президента Ильхама Алиева во благо Азербайджана. Вынужден озвучить очевидную истину, но нигде и никогда политический, экономический и военный успех не приходит случайно и сразу. Все это - итог огромной, многолетней работы во благо страны. Имидж Азербайджана, как надежного поставщика энергоресурсов, также ковался годами.

В мире есть немало государств, имеющих свои нефть и газ, но именно Азербайджан является страной, которая на протяжении столь продолжительного исторического отрезка успешно их добывает и реализует на внешнем рынке. Слово Президента Азербайджана равно официально подписанному с нашей страной договору. Это знают во всем мире.

В чем секрет успешности нашего государства? Ответ на него дал Президент Ильхам Алиев.

"Мы никогда не приспосабливались под политику наших больших соседей. У нас всегда была своя политика, которая формировалась на принципах международного права, справедливости, решениях и документах международных организаций, а также мудрости. Именно поэтому я думаю, что мы успешны", - заявил глава государства.

И это правда, известная Италии и всем ведущим мировым державам. Это то, что легко произнести, но чего трудно добиться. Это то, благодаря чему Азербайджан является ведущим государством региона, тогда как Армения остается чемоданом без ручки.