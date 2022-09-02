https://news.day.az/officialchronicle/1492145.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме в итальянском городе Черноббио
Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме в итальянском городе Черноббио
2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме в итальянском городе Черноббио.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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