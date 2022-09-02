Президент Ильхам Алиев встретился в итальянском городе Черноббио с министром инвестиций Саудовской Аравии

2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в городе Черноббио Италии с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халидом ибн Абдель Азизом аль-Фалихом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Халид ибн Абдель Азиз аль-Фалих передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда и поздравления по случаю освобождения наших территорий от оккупации.

Глава нашего государства поблагодарил за приветствия и поздравления, попросил передать и его приветствия Королю Саудовской Аравии.

Министр выразил удовлетворение стремительным темпом проводимых в настоящее время работ по восстановлению и реконструкции на наших освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию экономических связей, в том числе по проекту, реализуемому компанией ACWA Power Саудовской Аравии в области возобновляемых источников энергии в нашей стране, а также сотрудничеству в энергетическом секторе, в частности нефтегазовой сфере. Достигнута предварительная договоренность о визите ряда саудовских компаний и деловых людей на освобожденные от оккупации территории до конца нынешнего года.