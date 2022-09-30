Азербайджан является для нас надежным и испытанным партнером.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 сентября Президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи в расширенном составе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы поддерживаем с Азербайджаном отношения тесной дружбы и взаимного уважения. В течение года мы вели очень активный политический диалог на самом высоком уровне, наши отношения уже достигли уровня стратегического партнерства. Азербайджан является для нас надежным и испытанным партнером. Уверен, что наши взаимные интересы требуют развития прагматичных и плодотворных отношений по всем сферам.

Ваш визит в нашу страну имеет большой символический смысл, так как он совпал с 30-летием установления наших дипломатических отношений. Одновременно мы станем свидетелями другого интересного и очень знаменательного события. Мы откроем интерконнектор Греция-Болгария. Этот проект представляет стратегическое значение как для нас, так и для европейского континента, так как тем самым мы перекраиваем энергетическую карту Европы. Мы уже реально будем получать природный газ из Азербайджана, что, естественно, диверсифицирует наше обеспечение и снабжение", - сказал Президент Румен Радев.