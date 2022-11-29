https://news.day.az/politics/1515425.html Минобороны Азербайджана опровергло очередной фейк Армении
Минобороны Азербайджана опровергло очередной фейк Армении
Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что в 29 ноября 17:50 подразделения нашей армии якобы открыли огонь, и в результате этого получил ранение военнослужащий противоположной стороны, является ложью.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
"Мы решительно опровергаем распространившуюся информацию", - говорится в сообщении.
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