Минобороны Азербайджана опровергло очередной фейк Армении

Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что в 29 ноября 17:50 подразделения нашей армии якобы открыли огонь, и в результате этого получил ранение военнослужащий противоположной стороны, является ложью.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

"Мы решительно опровергаем распространившуюся информацию", - говорится в сообщении.