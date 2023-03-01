Председатель Президентского совета Ливии прибыл с визитом в Азербайджан

Председатель Президентского совета Ливии Мохаммед Юнис аль-Манфи 1 марта прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Президентского совета Ливии встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.