https://news.day.az/politics/1542660.html Председатель Президентского совета Ливии прибыл с визитом в Азербайджан
Председатель Президентского совета Ливии прибыл с визитом в Азербайджан
Председатель Президентского совета Ливии Мохаммед Юнис аль-Манфи 1 марта прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Председателя Президентского совета Ливии встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
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