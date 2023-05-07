Армяне от безысходности совершают все новые преступления

В Армении расклеены листовки с призывом сжигать флаги трех стран. Как сообщают местные СМИ, на днях в центре столицы на глазах у прохожих были расклеены листовки с надписью "У нас общие враги" и изображениями горящих флагов Украины, Израиля и Азербайджана. Злоумышленники не идентифицированы и даже не осуждены официальными властями страны.

Могут возникнуть вопросы о логике данного призыва. Если с флагом Азербайджана все более или менее понятно, то призыв сжигать флаг Израиля и Украины, двух других стран, находящихся в не самой простой геополитической ситуации, вызывает недоумение. Казалось бы, что общего у этих трех стран?

Общее у этих трех стран то, что мононациональной Армении сложно понять и принять страны, в которых могут сосуществовать представители разных национальностей и вероисповеданий.

Другая причина заключается в подсознательном поощрении территориальных конфликтов. Для Армении, социальный контекст которой определяется противостоянием с Азербайджаном, целью которого является неопреодолимое желание увеличить территории за счет Карабаха, на инстинктивном уровне является привлекательной территориальная неурегулированность. Таким образом, в Ереване легче маркировать страны по принципу "свой-чужой", что позволяет упрощать процесс принятия решений для среднестатистического человека.

Такие призывы и без того ударяют по имиджу Армении, которая и так пользуется сомнительной репутацией страны, не уважающей международное право. Когда Армения, ее жители, местные власти и высшее руководство страны допускают такие акции, страна не должна удивляться тому, что армянская дипломатия хромает на обе ноги.

И почему потом армяне удивляются, что Израиль и Азербайджан близки и поддерживают друг друга? Потому что в Азербайджане никому не приходит в голову сжигать флаг Израиля, да и большое количество евреев проживает в Азербайджане в мире и согласии с азербайджанцами и другими этносами. А в моноэтнической Армении, в это время, призывают сжигать флаг Израиля.

К слову, почему Армения испытывает слабость к сжиганию и обезображиванию флагов? Если акция одного неизвестного стилиста, пусть и не была случайной, но не тянуло на тренд, то повторяющиеся подобные акции указывают на определенную тенденцию. Затем, конечно, армяне оправдывали своего соотечественника, говоря, что местное законодательство не запрещает подобного рода действия. Но вот в чем вопрос, если Армения в открытой форме готова выражать свое неуважение государственным символам других стран, которые отражают национальную идентичность, культуру и традиции, то почему другие страны должны уважать полностью скопированную у своих соседей культуру Армении?

Повторюсь, беды сегодняшней Армении исходят изнутри, от нее самой. Призывами сжигать флаги Азербайджана, Израиля, Украины и других стран, Армения никак не помогает себе. Еревану стоит бы завершать этот замкнутый круг самоуничтожения.