"Россия - враг Армении"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Новые данные соцопроса, проведенного в январе-марте этого года Международным республиканским институтом (IRI) Армении, выявили, что не только страна, но и общество в целом окончательно взяли полный курс на Запад, считая при этом Россию врагом республики.

Опубликованные армянскими СМИ цифры выглядят следующим образом: Политическую опасность в России углядели 24% опрошенных армян, а экономическую - аж 28%. Для сравнения, состояние отношений между Ереваном и Москвой в 2018 году 87% респондентов считали хорошими, а плохими - лишь 11%. В 2023 году уже только 50% опрошенных назвали отношения с Россией хорошими и 49% - плохими. Резкий рост негатива по отношению к РФ был зафиксирован в 2020-м году, после итогов Второй Карабахской войны, когда с позором проигравшие азербайджанской армии армяне возложили всю ответственность на россиян, которые "не хотели воевать вместо своего союзника" и "предали Армению".

Какую негативную реакцию подобное мышление вызвало в России, увидели все.

"С какого перепугу Иран должен умирать вместо Ашота?", - писали в комментариях россияне.

Вновь вернемся к результатам опроса, чтобы лучше прочувствовать прозападный и предательский курс, по которому идет Ереван - страхи перед Францией, которую армяне теперь считают своим главным другом и партнером, и даже США не превышают 2%.

Париж - главный политический партнер (75%), а Москва только четвертая (50%), впервые уступив Вашингтону (52%). Особенно дико это звучит на фоне того, что Армения ныне полностью зависит от РФ, которая остается ее ключевым экономическим партнером - 61%. Далее Иран и Китай, и только потом любимая Франция (32%).

Получается, армяне зарабатывают благодаря России и, кстати, Ирану, а также рассчитывают на российскую помощь по части безопасности. Но при этом мечтают быть в одной упряжке с США, Францией и Евросоюзом.

Раздвоение сознания, конечно, патологическое. Каждый призыв соблюдать международные обязательства и отказ по первому требованию Еревана бросить в бой против Азербайджана войска ОДКБ власти Армении обзывают предательством и угрозой. А вот Америке с Францией для имиджа заступников достаточно очень неконкретных обещаний.

Куда заведет Армению такая оторванность от реальности, можно только догадываться, ведь в Кремле все прекрасно видят и понимают.

Напомним, что после Второй карабахской войны Армения возложила ответственность за свой проигрыш на РФ - в армянском обществе начали обвинять Россию в "предательстве". Армяне на полном серьезе расчитывали, что российские военные должны были воевать и умирать вместо них. Далее, получив соответствующую адекватную реакцию от российского общества и истеблишмента, началась пропаганда о т.н. "враждебности" России, которая не прекращается по сей день.

Если заглянуть на комментарии ежедневных тем, которые обсуждаются в армянском сегменте социальных сетей, отчетливо видно, что Россия уже превратилась во враждебное Армении государство, "от которого давно необходимо оторваться и убежать на Запад, просить помощи у НАТО, США, Франции". В принципе так и появились первая краткосрочная и вторая "временная" "наблюдательные" миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Такими темпами будет и третья - долгосрочная и даже вооруженная миссия, учитывая, что Париж уже заявил о желании снабдить армян оружием.

Впрочем, никто уже не удивляется, ведь когда речь идет о дружбе с Арменией, рано или поздно сталкиваешься с неблагодарностью. В России уже прекрасно поняли, что не нужно было тратить свое время и защищать того, кто никогда спасибо не скажет.