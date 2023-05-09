https://news.day.az/politics/1562848.html Посол Азербайджана в Израиле встретился с председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан
Посол Азербайджана в Израиле встретился с председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан
Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов встретился с депутатом Кнессета, председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком.
Об этом посол написал на своей странице в Twitter, передает во вторник Day.Az.
"Провел продуктивную встречу с депутатом Кнессета, председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком. Обсудили наши двусторонние связи и подчеркнули важность укрепления межпарламентского сотрудничества," - говорится в публикации.
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