На международных учениях "Анатолийский орел-2023" выполнены образцовые полеты

В ходе международных тактико-летных учений "Анатолийский орел-2023" в турецком городе Конья были выполнены образцовые полеты.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Пилоты ВВС Азербайджана выполнили совместные полеты с турецкими пилотами на штурмовике Су-25 и двухместном учебно-боевом истребителе F-16, а также различные задания в соответствии с планом.

В ходе учебных полетов проверялись знания и навыки наших пилотов по управлению самолетами типа F-16, общая подготовка летного состава.

В учениях также приняли участие фотографы из Турции и зарубежных стран.

Фотографы ознакомились с авиационными средствами, которые приняли участие в учениях на аэродроме базирования, в том числе штурмовиками Су-25, принадлежащими ВВС Азербайджана, и наблюдали за выполнением пилотами заданий на взлетно-посадочной полосе с соблюдением правил безопасности.

В завершение учений были выполнены образцовые полеты авиационных средств с короткими интервалами, авиагруппы ВВС Турции "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" совершили различные маневры.