Гейдар Алиев обеспечил развитие Азербайджана - Захид Акрам Дуррани
Гейдар Алиев обеспечил развитие Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Национальной ассамблеи Пакистана Захид Акрам Дуррани, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Он отметил, что Гейдар Алиев руководил страной в сложный период. "Он вывел страну из тяжелой ситуации, и Азербайджан, несмотря на трудности, встал на путь развития", - сказал Дуррани.
Зампредседателя Национальной ассамблеи также подчеркнул высокий уровень связей между Азербайджаном и Пакистаном, добавив также, что есть широкие возможности для развития этих связей.
Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре