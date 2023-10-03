Сколько стоят американские конгрессмены: новая провокация против Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

В этой новости забавно все. Как радостно сообщают армянские СМИ, "Нэнси Пелоси и 75 членов Конгресса США призвали администрацию президента ввести санкции в отношении Азербайджана, прекратить военную помощь США Баку, оказать гуманитарную помощь населению, насильственно перемещенному из Нагорного Карабаха, а также разместить международных наблюдателей в Лачинском коридоре".

Ложь, как видим, тут на лжи сидит и ложью погоняет. Как мы уже упоминали в прежних публикациях, Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению. Об этом уже заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани.

Кроме того, миссия ООН, посетившая на днях Карабахский регион Азербайджана, опубликовала итоговое заявление. "В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе", - говорилось в заявлении.

Но это было не все. В заявлении говорилось также о том, что миссия не получала каких-либо обращений ни от опрошенных местных жителей, ни от собеседников о случаях насилия в отношении мирного населения после прекращения огня. Кроме того, проезжая через Агдам, миссия отметила разрушения в этом городе за период армянской оккупации и необходимость в разминировании, а также усилия по восстановлению, предпринимаемые правительством Азербайджана.

Одного этого достаточно, чтобы понять, насколько нелепой, циничной и за версту пахнущей армянским коньяком и долларами выглядит инициатива американских конгрессменов во главе с Нэнси Пелоси. Но я добавлю тут еще один важный факт, чтобы "дурь их каждому видна была". Дело в том, что даже Госдепартамент США отказался называть отъезд армян из Карабахского экономического региона Азербайджана "этнической чисткой".

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты серьезно относятся к обвинениям в "этнических чистках", "геноциде" и других злодеяниях: "Мы в курсе ситуации. Мы без колебаний предпримем соответствующие действия, чтобы отреагировать на обвинения в жестокости и привлечь виновных к ответственности, когда у нас будут доказательства того, что это произошло. Но, как всегда, решение совершить геноцид или этническую чистку - это обдуманный, основанный на фактах процесс. Я определенно не могу сейчас об этом говорить".

Собственно, даже беженцами карабахских армян нельзя называть. "Они (карабахские армяне), фактически въезжают в страну, паспортом которой владеют (Армению), поэтому они не являются беженцами", - заявил всемирно известный эксперт по региональной безопасности Роберт Катлер о возвращении карабахских армян в РА. И это правда, которую не желают слышать ангажированные американские конгрессмены.

Их цель проста и очевидна - помочь Армении, которая проиграла в войне, почувствовать во рту хоть что-то, похожее на вкус победы. Хотя бы в виде осуждения Азербайджана. Такого рода попытки дважды провалились в Совбезе ООН. И вот теперь, как видим, идет атака через американский Конгресс. При этом, имеют место шаги, идущие вразрез с национальными интересами США. Разрыв отношений с ведущим государством Южного Кавказа, коим является Азербайджан, вдобавок к очевидному осложнению отношений и с Турцией, которая играет незаменимую роль для Соединенных Штатов - и все это ради прихоти кучки ангажированных американских конгрессменов?!

Да, каждый из них носит на себе ценник. Цену Нэнси Пелоси мы все уже знаем. В частности, ее визит в Ереван обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн. Из которых $50 млн - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа. Это - прекрасный пример политической коррупции, политической продажности. Но в США предпочитают делать вид, что это не так.

Там вообще делают вид, что не видят скупки конгрессменов и сенаторов армянской диаспорой США. Даже после того, как некоторые из них, как пресловутый Менендес, бывают пойманы на взятках и получают тяжкие обвинения в свой адрес, включая обвинения в торговле секретами, представляющими государственную важность. Учитывая все это, перед нами стоит всего один вопрос - сколько стоила вся эта антиазербайджанская кампания армянской диаспоре США? Речь, подозреваю, идет о сотнях миллионов долларов. Которые правильнее было бы потратить на прямую и открытую помощь со стороны армянской диаспоры США для карабахских армян. Но в том-то и дело, что они жаждут совсем иного. Они работают над тем, как бы снова разжечь армяно-азербайджанский конфликт. И мы теперь посмотрим, пойдет ли Белый дом на поводу у этих провокаторов. На мой взгляд, вряд ли США могут позволить себе такую роскошь. Армения, даже если имеет место попытка поощрить ее за принятие Римского статута, не была, не есть и не будет для США государством, равнозначным по своей важности с Азербайджаном, а тем более с азербайджано-турецким тандемом.