Новый глава МИД Франции не уступает Колонне в подхалимаже перед армянами

Автор: Байрам Эльшадов

Новый глава французского внешнеполитического ведомства Стефан Сежурне начал свою деятельность на новом посту с открытого подхалимажа по отношению к армянам. Таким образом, он открыто дал понять, что продолжит проармянский курс своей предшественницы Катрин Колонны.

Во время церемонии передачи полномочий новому главе МИД Сежурне поблагодарил Колонну за плодотворную деятельность и, в частности, за "решительные действия, направленные на поддержку армянского народа".

В нормальном мире такая формулировка вызвала бы серьезные вопросы, по многим причинам. В первую очередь, из-за того, что в мире слишком много конфликтов и сложных ситуаций, а поддержки удостоились лишь армяне. С другой стороны, такой подход явно демонстрирует приоритетные направления деятельности французского МИДа. Можно делать смелый прогноз о том, что с приходом Сежурне внешняя политика Парижа по отношению к Азербайджану и Армении не изменит своего вектора. Французское внешнеполитическое ведомство продолжит свою деструктивную деятельность на Южном Кавказе, продолжит антиазербайджанскую деятельность и поддержку армян.

И фокус нового руководителя внешнеполитического ведомства понятен. Если взглянуть на его послужной список, станет заметно, что весьма молодой Стефан Сежурне является человеком весьма амбициозным. Став в 38 лет главой МИД, весьма вероятно, что он не считает этот пост пределом для себя. Но для дальнейшего продвижения необходима серьезная поддержка, которую смогут предоставить ему армяне, которых так отчаянно он защищает. Сежурне, являющийся одним из самых видных армянофилов среди французских политиков новой волны, видит в армянском лобби финансовые возможности и информационную поддерку, которой он может воспользоваться в своих карьерных интересах.

Фактически, назначение нового главы МИД Франции никак не меняет ситуацию в отношениях Баку и Парижа. Отношения не улучшатся, но иррациональная французская риторика может усилиться. Но французским политикам потом не стоит удивляться тому, что их отношения с другими государствами находятся на уровне ниже плинтуса.