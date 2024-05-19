Глава МВД Франции пытается свалить свои проблемы на других

Автор: Пярвин Мирзазаде

Похоже, что на карте мира появилась новая горячая точка. На сей раз заполыхало в Новой Каледонии, административно -территориальном образовании с особым статусом в южной части Тихого океана, которая включает сам остров Новая Каледония и ряд прилегающих мелких островов. Попросту говоря, это колония Франции, где коренное население канаки (народ меланезийского происхождения) требует предоставления независимости этой территории от метрополии.

Население этой заморской территории Франции в настоящее время составляет более 275 тысяч человек, 41% из которых составляет коренное население канаки, а другую, большую часть, составляют граждане Франции, в основном пенсионного возраста, переселившиеся на этот остров из-за благоприятного тропического климата и более низких налогов.

Новая Каледония была открыта известным британским мореплавателем Джеймсом Куком в 1774 году, который назвал ее Каледонией (древнее название его исторической родины - Шотландии). Долгое время эта территория никому не принадлежала и только в 1853 году была объявлена владением Франции во времена правления императора Наполеона III, который в отличие от своего известного предка, потерявшего большую часть французских заморских колоний, отказался от территориальной экспансии в Европе и старался расширить французскую колониальную империю за счет территориальных захватов в Африке, Латинской Америке, Азии и Океании.

С тех пор Новая Каледония стала колонией, а в 1946 году получила статус заморской территории Франции. Вначале Новая Каледония служила заморской тюрьмой, куда ссылались осужденные революционеры и преступники. В конце 19 века, после обнаружения больших запасов никеля, кобальта, хрома, золота и других полезных ископаемых, Новая Каледония превратилась из забытой Богом каторги в одного из главных поставщиков природных богатств для далекой метрополии. Ввиду того, что местное население не обладало навыками работы на шахтах и карьерах, французские колониальные власти стали переселять на остров рабочих из Франции, а также из стран Азии, в основном из Индонезии и Вьетнама. Вплоть до начала 70-ых годов 20 века, Новая Каледония была типичным колониальным, сырьевым придатком Франции.

Вскоре остров стал привлекательным местом проживания для пожилых французских пенсионеров, которым понравился мягкий тропический климат, теплое море и низкий уровень преступности. С тех пор начался процесс массового переселения граждан Франции из метрополии в Новую Каледонию, что привело к тому, что со временем число переселенцев стало превышать коренное население.

Естественно, что искусственное изменение демографического состава населения Новой Каледонии имело и другие, далеко идущие цели. Таким образом, колониальные власти старались сохранить эту территорию в составе Франции, так как в это время начался подъем национально-освободительного движения среди коренного населения канаков, которые стали требовать независимости для острова и права распоряжаться его природными богатствами.

В 70-ых годах 20 века была провозглашена независимость ряда островных владений европейских держав в Океании. На карте мира появились независимые государства Тувалу, Вануату, Кирибати, Папуа-Новая Гвинея и некоторые другие. Все это привело к тому, что и в Новой Каледонии среди коренного населения стали все громче раздаваться призывы к независимости от Франции. В 1984 году был создан Канакский социалистический фронт национального освобождения - легальное политическое объединение, связавшее ряд политических партий канаков, выступающих за независимость Новой Каледонии от Франции. Эта политическая организация официально зарегистрирована французскими властями, представлена в местном региональном парламенте и ведет борьбу за независимость острова политическими методами.

Кроме того, Канакский социалистический фронт национального освобождения имеет статус наблюдателя в Движении неприсоединения, являющийся самым представительным (после ООН) международным объединением, в которое входят более 110 стран мира.

В 80-90-ых годах прошлого века в Новой Каледонии произошли кровавые столкновения между сторонниками независимости и силами правопорядка, в ходе которых были убиты десятки мирных протестующих канаков. Тогда французские власти силой подавили выступления местного населения, чтобы не допустить независимости этой стратегически важной территории. Однако официальный Париж был вынужден пойти на переговоры с представителями движения за независимость, так как силовое подавление выступлений не дало никакого эффекта и ситуация продолжала оставаться напряженной.

В 1998 году было подписано Нумеанское (Нумеа - главный город этой территории) соглашение между французскими властями и сторонниками независимости, согласно которому по прошествии 20 лет, жители территории имеют право провести три референдума по вопросу независимости с разницей в два года. В настоящее время Новая Каледония имеет статус административно-территориального образования Франции с особым статусом: территория, будущий статус которой будет определен в результате обсуждений и переговоров.

Новая Каледония имеет местный законодательный орган - конгресс, в который по итогам выборов 2019 года входят 26 сторонников независимости, а также 28 депутатов, выступающих за то, чтобы эта территория оставалась частью Франции, но управляется назначенным из Парижа сотрудником МВД в ранге верховного комиссара, назначенным Президентом.

К сожалению, для сторонников независимости результаты всех трех референдумов, а последний из них был проведен в 2021 году, оказались неутешительными. Ввиду того, что переселенцы из Франции в настоящее время составляют значительное большинство населения Новой Каледонии, большая часть участников референдумов высказалась против независимости этой территории. Однако, такое положение дел вызвало резкую отрицательную реакцию у представителей коренного населения, которые отказались признавать результаты последнего референдума, так как в нем принимали участие и некоренные жители этой территории - граждане Франции, переселившиеся на остров за последние десятилетия. Из-за этого главные политические организации канакского населения бойкотировали последний референдум, в нем принимало участие только 44% от общего числа избирателей.

В последнее время, начиная со второй половины 2023 года, ситуация в Новой Каледонии резко обострилась. Сторонники независимости территории вновь вышли на улицы с требованиями проведения нового референдума о независимости. Власти территории, которые административно подчиняются МВД Франции, вынуждены были пойти на переговоры с представителями коренного населения, выступающими за независимость. В ходе переговоров французские власти, которые в последнее время из-за глубокого внутриполитического и экономического кризиса испытывают сильное давление со стороны населения своих заморских департаментов и территорий с требованиями предоставить больше автономии и прав местному населению, предложили компромиссный вариант - вновь провести референдум о независимости, так как результаты последнего референдума 2021 года вызывали сомнения ввиду бойкота со стороны канакского населения.

Однако и на этот раз французские власти решили сжульничать и предложили, чтобы в голосовании участвовали практически все проживающие в настоящее время жители территории, а учитывая тот факт, что за последнее время число французов из метрополии, переселившихся на остров, резко увеличилось, как бы этим заранее предопределив итоги голосования.

Такое предложение французских властей вызвало бурю недовольства и возмущения коренного населения, которое вновь вышло на улицы с протестами. В ходе протестов, которые перешли в столкновения с полицией, было убито и ранено несколько гражданских лиц и один полицейский. Жители острова протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - представителями политических партий коренного населения канаков, которые опасаются, что останутся в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшего туда за последние 20 лет.

Ситуация на острове вышла из-под контроля. Там продолжаются столкновения, и Париж уже отправил в Новую Каледонию дополнительные силы спецназа и жандармерии, чтобы поскорее подавить выступления сторонников независимости в "лучших" традициях времен колониализма, когда метрополия использовала вооруженную силу, чтобы наказать население колоний, выступающих за независимость. Как говорится, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, а второй раз - в виде фарса.

Однако в случае с последними событиями в Новой Каледонии можно смело сказать, что французские власти решили вновь повторить трагедию недалекого прошлого и ошибки своих предшественников, которые также поступали в Алжире, в ходе войны за независимость этой бывшей французской колонии в 1954-1962 годах, когда вместо того, чтобы отказаться от колониальных замашек и признать независимость, развязали грязную кровавую войну, окончившуюся поражением и позором. Многие, наверное, сейчас и не помнят, что во французском Алжире жило почти миллион французов, которые были вынуждены, бросив все, вернуться домой.

За последние дни ситуация в Новой Каледонии резко обострилась; возмущенное коренное население продолжает выходить на улицы, выражать протест против неоколониальной политики французских властей. Для того, чтобы подавить это протестное движение и остановить беспорядки, Париж перебрасывает на остров дополнительные подразделения армии и полиции, чтобы силой заставить принять свои условия.

Казалось бы, разгорающийся конфликт на далеком тихоокеанском острове не имеет никакого отношения к Южному Кавказу. Однако, некоторые французские политики решили взвалить груз своей ответственности за обострение ситуации в этом регионе на других, переложив все проблемы со своей больной головы на здоровую. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен вдруг обвинил Баку в том, что "Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, поддерживая политические движения, выступающие за ее независимость от Французской Республики".

Немедленно к нему присоединился ряд французских проармянских парламентариев, обычно выступающих с тюркофобских и исламофобских позиций, которые повторили эти необоснованные обвинения и стали требовать немедленно ввести санкции против Азербайджана. Все это выглядит настолько смешно и комично, что стало напоминать дешевую театральную постановку в худших традициях уличных комедиантов. Оказывается, эти господа считают, что это Азербайджан "вмешивается" во внутренние дела Франции и "подтолкнул" канаков, которые давно уже требуют независимости, вновь восстать и выйти на улицы, выступая за свои права. По мнению господина министра, все было бы "тихо и благочинно", никто ничего не хотел, пока Азербайджан, который расположен в десятках тысяч километров от южной части Тихого океана, "не стал мутить воду" и поддерживать сторонников независимости, "спровоцировавших" беспорядки.

Всю эту абсолютную чушь можно было оставить на совести французских политиков, если бы они этим не пытались прикрыть свои деяния, пытаясь силой подавить национально-освободительное движение канаков и снять с себя ответственность за возможные человеческие жертвы среди гражданских лиц в ходе силовой операции. Типичные двойные стандарты да и только. Прежде всего тем, кто разбрасывается необоснованными заявлениями, следовало бы знать, что в отличие от некоторых других стран, внешняя политика Азербайджана всегда строилась на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран мира, а также на невмешательстве во внутренние дела других государств. С 2019 по 2024 годы Азербайджан являлся председателем Движения неприсоединения, и в настоящее время входит в руководящую тройку этого представительного международного форума.

Одним из основных принципов этого движения, которое было создано еще в 1961 году, была и останется поддержка национально-освободительных движений за освобождение от колониализма. Канакский социалистический фронт национального освобождения, который выступает за независимость Новой Каледонии от Франции, имеет статус наблюдателя в этом Движении. Франция в настоящее время остается одной из немногих стран мира, которая имеет заморские колонии с различным статусом (Мартиника, Гваделупа, Реюньон, Гвиана, Полинезия и многие другие), которые входили в свое время во французскую колониальную империю, вторую по размерам после Великобритании.

Несмотря на то, что все эти бывшие колонии расположены на значительном удалении от Франции, Париж продолжает осуществлять управление этими территориями, объявив часть из них французскими заморскими департаментами и территориями, задабривая местные элиты "преимуществами" нахождения в составе метрополии, параллельно подавляя стремление коренного населения к независимости. Все это уже было в истории 20 века, когда Франция пыталась управлять ими через некие автономные образования, что не дало никакого эффекта и в конце концов привело к тому, что все эти колонии добились полной независимости.

В 2023 году была создана Бакинская инициативная группа, которая объединила представителей всех легальных политических движений французских заморских территорий, выступающих за независимость от Франции. Безусловно, это вызвало нескрываемое раздражение в Париже, который рассматривает создание подобной структуры как "вмешательство" в свои внутренние дела.

Азербайджан, верный своим международным обязательствам, как тогдашний руководитель Движения неприсоединения, лишь предоставил площадку одному из наблюдателей этой представительной структуры для выражения своего мнения, согласно взятым на себя обязательствам. При этом, все участники этой инициативной группы являются легальными политическими партиями и движениями, официально зарегистрированными во Франции и представленными в законодательных органах разных уровней. То есть никакого вмешательства во внутренние дела Франции нет и в помине.

Ну как же тут не вспомнить, что в то же самое время французские политики сами открыто вмешиваются во внутренние дела независимого Азербайджана, поддерживая сепаратистов Карабахского региона. В благодарность за представленную возможность высказаться и донести мировому сообществу свой голос через Бакинскую инициативную группу, участники протестов в Новой Каледонии нередко, наряду со своим флагом поднимают и флаг Азербайджана, что вызывает раздражение у французских властей, которые и так не знают, как усмирить сторонников независимости. При этом те, кто сегодня необоснованно обвиняют Азербайджан в "разжигании страстей" в Новой Каледонии, как бы забывают о том, что они сами, в нарушении всех международных норм и правил, принимают участие во Франции в различных мероприятиях, в поддержку несуществующего уже "арцаха", где стоят под флагом армянских сепаратистов, запрещенным азербайджанским законодательством, что вызывает резко отрицательную реакцию в Баку.

В отличиe от легальных политических движений, действующих во французских колониях, армянские сепаратисты, которые под прикрытием вооруженных сил Армении создали незаконное квазигосударственное образование на оккупированных азербайджанских территориях, изгнали почти 1 миллион проживавших там азербайджанцев, разграбили и уничтожили все, что возможно, и поэтому всегда находились вне закона.

Это французские политики всех уровней в нарушение законов Азербайджанской Республики незаконно проникали на бывшие оккупированные территории, где лобзались с лидерами сепаратистов, обещая "всемерную поддержку". Это в парламенте Франции до сих пор существует "группа дружбы" с мифическим и несуществующим "арцахом", а обе палаты этого парламента приняли декларации о признании "независимости" уже канувшего в Лету незаконного сепаратистского режима.

Некоторые французские политики так зарвались, что в порыве злости стали даже грозить Баку применить ядерное оружие, забывая при этом, что сейчас давно уже не те времена, когда большие колониальные империи могли угрожать малым странам и те брали на козырек. Президент Ильхам Алиев не раз в своих выступлениях напоминал Парижу о том, что с Азербайджаном нельзя говорить языком силы, запугивать или требовать что-то в нарушение международного права. Все тогдашние попытки Франции надавить на Азербайджан, чтобы попытаться спасти сепаратистский режим, провалились безвозвратно.

Глава Азербайджанского государства прямо и открыто рассказал всему миру об истинном лице руководства Франции, которое являясь одним из международных посредников, открыто встало на сторону Армении и требовало от Баку отказаться от части суверенной азербайджанской территории, после чего Париж навсегда потерял право на всякое посредничество раз и навсегда. Если же в Париже считают, что подписание документа о сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Новой Каледонии является "вмешательством во внутренние дела" Франции, то этим французские власти ставят под сомнение легитимность проведенных в 2019 году на острове местных выборов, в которых принимала участие большая часть населения этой территории.

Наверное, главе МВД Франции и его подпевалам следовало бы вначале разобраться со своими внутренними проблемами и найти истинные причины обострения ситуации в Новой Каледонии, а не искать на стороне чужую руку, чтобы оправдать свои ошибки, сделанные ими из-за продолжения неоколониальной политики, которая терпит полный крах.

Всяческие попытки обвинить Баку в разжигании ситуации в Новой Каледонии не имеют никакой доказательной базы, а заявления французского министра о том, что мол это "ответные действия" Азербайджана за поддержку Францией "молодой армянской демократии", вообще ничего, кроме иронии и смеха не вызывают. Азербайджан никогда не вмешивался в двусторонние отношения третьих стран и не строит свою внешнюю политику на разжигании внутренних конфликтов.

Своими словами глава МВД Франции, которого часто можно было видеть на мероприятиях армянской диаспоры, просто подтвердил то, что и всегда было ясно: нынешние французские власти готовы жертвовать интересами собственной страны во имя призрачных идей еще времен третьей Империи во второй половине 19-го века, когда именно Франция стала инициатором так называемого "армянского вопроса" (создания независимого армянского государства на территории Османской империи) под предлогом защиты прав восточных христиан, что принесло армянскому народу только боль и страдания.

В отличие от Франции, где в последнее время вовсю процветают расизм, ксенофобия и религиозная нетерпимость, в Азербайджане полностью обеспечены права всех национальных и религиозных меньшинств. Наверняка, главе МВД Франции следовало бы заняться искоренением этих явлений, которые беспокоят граждан Франции больше, чем поиск вымышленных внешних врагов вместо того, чтобы делать подобные "громкие заявления".

P.S. Не сумев справиться с размахом возмущения местного населения, французские власти ввели на острове военное положение.