В Ханкенди будет открыта еще одна школа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация".

Он сказал, что школа №4, которая начала функционировать в этом году в городе Ханкенди, работает на полную мощность, и в этом городе планируется открыть вторую школу: "В этом плане мы можем с уверенностью сказать, что в ближайшие годы будут достигнуты большие успехи в восстановлении и развитии образования на всех освобожденных от оккупации территориях".