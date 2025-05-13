https://news.day.az/society/1752307.html В Ханкенди будет открыта еще одна школа В Ханкенди будет открыта еще одна школа. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация".
В Ханкенди будет открыта еще одна школа
В Ханкенди будет открыта еще одна школа.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация".
Он сказал, что школа №4, которая начала функционировать в этом году в городе Ханкенди, работает на полную мощность, и в этом городе планируется открыть вторую школу: "В этом плане мы можем с уверенностью сказать, что в ближайшие годы будут достигнуты большие успехи в восстановлении и развитии образования на всех освобожденных от оккупации территориях".
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