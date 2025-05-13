Азербайджанские предприниматели будут представлены единым стендом на международных выставках

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) планирует обеспечить участие предпринимателей с единым стендом страны на выставках WorldFood Moscow 2025, Anuga в Кельне и 8-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев во время выступления на церемонии открытия 18-й Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" - Caspian Agro в Баку.

Он отметил, что при поддержке Агентства азербайджанские компании успешно участвуют в глобальных и местных выставках, местная продукция представляется на единых стендах страны под брендом "Made in Azerbaijan", подписываются экспортные контракты, продукция выводится на новые рынки.

"В 2024 году при поддержке AZPROMO азербайджанские экспортеры приняли участие в 10 международных выставках, включая 47-ю Международную выставку в Багдаде, Greenweek и Prowein в Германии, Prodexpo и Russia Halal Expo 2024 в России, Gulfood в Объединённых Арабских Эмиратах, FOODEX в Японии, а также Macfrut в итальянском Римини, Saudi Food Show 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и 7-ю Китайскую международную выставку импорта в Шанхае.

В этом году мы продолжаем поддерживать наших экспортеров и активно участвовать в выставках. В настоящее время при нашей поддержке наши компании участвуют в выставке Saudi Food Expo 2025 в Эр-Рияде с единым стендом страны, а с завтрашнего дня наши экспортеры примут участие в выставке Russia - Halal Expo 2025, которая пройдет в Казани. На сегодняшней выставке InterFood на стенде AZPROMO Made in Azerbaijan представлены 8 компаний, работающих в таких секторах, как производство натурального меда, фруктов и овощей, сухофруктов, алкогольных напитков, вина и молочной продукции.

Отмечу, что в 2025 году мы планируем обеспечить участие предпринимателей с единым стендом страны на выставках WorldFood Moscow 2025, Anuga в Кёльне и 8-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае. Также предполагается участие в местных выставках, в том числе в 5-й выставке Rebuild Karabakh, которая состоится в октябре", - добавил он.