В Стамбуле произошло землетрясение

В районе Силиври города Стамбул произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Как передает Day.Az, по информации Обсерватории Кандилли, эпицентр землетрясения находился у побережья Силиври в Мраморном море, на глубине 4,4 километра. Подземные толчки ощущались не только в прибрежных районах, но и в других частях города, особенно на европейской стороне Стамбула.

Сейсмособытие вызвало активное обсуждение в соцсетях - многие пользователи сообщили, что почувствовали вибрации в своих домах.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.