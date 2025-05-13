https://news.day.az/turkey/1752485.html В Стамбуле произошло землетрясение В районе Силиври города Стамбул произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Как передает Day.Az, по информации Обсерватории Кандилли, эпицентр землетрясения находился у побережья Силиври в Мраморном море, на глубине 4,4 километра.
В Стамбуле произошло землетрясение
В районе Силиври города Стамбул произошло землетрясение магнитудой 4 балла.
Как передает Day.Az, по информации Обсерватории Кандилли, эпицентр землетрясения находился у побережья Силиври в Мраморном море, на глубине 4,4 километра. Подземные толчки ощущались не только в прибрежных районах, но и в других частях города, особенно на европейской стороне Стамбула.
Сейсмособытие вызвало активное обсуждение в соцсетях - многие пользователи сообщили, что почувствовали вибрации в своих домах.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
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