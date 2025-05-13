Азербайджан является островом доверия и примером стабильности

На сайте Института исследования информационных войн (Израиль) опубликована статья под названием "Когда демократия работает: Азербайджан как остров доверия в регионе".

Выводы, сделанные автором, основаны на результатах исследований, проведенных британскими политологами, которые проанализировали данные опросов за шестьдесят лет на предмет доверия обществ к различным институтам власти. Результаты исследования были опубликованы в начале текущего года в престижном издании British Journal of Political Science (Cambridge University Press, 2025).

Предлагаем нашим читателям ознакомиться со статьей:

"Особое внимание в исследовании уделено региону Южного Кавказа. И здесь наблюдается важный и символически значимый контраст: если в Армении, несмотря на демократическую риторику, наблюдается кризис доверия к институтам, то в Азербайджане, напротив, фиксируется его рост. Это не просто научный факт - это политическая реальность, объясняющая устойчивость азербайджанской модели, которая в последние годы доказала свою эффективность и востребованность.

Азербайджан: политическое доверие, основанное на реальных результатах

Вопреки постоянной критике со стороны некоторых международных структур и медиа, в Азербайджане наблюдается устойчивый рост институционального доверия. Об этом прямо говорится в исследовании: доверие к парламенту и власти в целом в стране не просто сохраняется, но усиливается. Это не риторика, а отражение общественного настроения, сформированного на фоне ощутимых достижений.

Рост доверия в Азербайджане стал возможен благодаря последовательной политике главы государства Ильхама Алиева. Его подход не строится на красивых словах, а опирается на результаты, ощутимые для каждого гражданина. Победа в Карабахской войне, восстановление территориальной целостности страны, модернизация столицы, инфраструктурные прорывы и уверенное международное позиционирование сделали своё дело: граждане видят, что власть действует, и отвечают ей доверием. Исследование отмечает, что в странах с устойчивыми автократиями - включая Азербайджан - уровень доверия к парламентам и другим структурам власти не просто держится, но растёт. И в отличие от стран, где демократия служит вывеской для бесконечных скандалов и фракционных войн, здесь власть воспринимается как целостная, решающая задачи национального масштаба. При этом согласно приведенным графикам, в Азербайджане, растет и доверие, как к правой системе, так и полиции.

Но не только внутренняя политика формирует образ Азербайджана. Всё больше стран - как с Запада, так и с Востока - признают его надёжным и прагматичным партнёром. Баку участвует в строительстве энергетических коридоров, развивает отношения с ЕС, Турцией, Израилем и странами Центральной Азии. Азербайджан демонстрирует, что умеет быть последовательным, предсказуемым и уважительным участником международных соглашений. Его голос звучит всё увереннее в региональных инициативах, дипломатических форматах и на экономических форумах. Это тот редкий случай, когда авторитет государства на внешней арене напрямую подкрепляется доверием внутри страны.

Армения: демократия без доверия и без результата

Контраст с Арменией становится все более заметным. После так называемой "бархатной революции" 2018 года страна действительно сделала шаг в сторону демократии: прошли выборы, были озвучены антикоррупционные инициативы, открылись медиапространства. Однако ни одно из этих достижений не было конвертировано в устойчивое доверие граждан. Напротив, с каждым годом в армянском обществе нарастает чувство разочарования. Экономические и социальные проблемы остаются нерешенными, элиты меняются, но методы - нет. А после поражения в 44-дневной войне доверие к государственным институтам обрушилось окончательно. Обещания Николы Пашиняна о построении справедливого государства так и остались риторикой. На практике парламент воспринимается как слабый, зависимый от внешних интересов орган, неспособный отстаивать национальные приоритеты. Отношение к нему, согласно графику "стабильное", но ниже нуля.

В Армении сегодня формально - демократия, но фактически - нестабильный гибридный режим с сильным элементом недоверия к институтам и элитам. Именно это делает Армению уязвимой в геополитическом поле. Если Азербайджан выбирают как делового партнера, то к Армении интерес проявляют в основном те, кто использует ее как инструмент давления на Баку. Это страны, играющие в собственные геополитические игры на Южном Кавказе, и заботящиеся, прежде всего, о своих интересах. Поддержка, оказываемая Еревану, чаще всего оборачивается не инвестициями и стабильностью, а манипуляциями, санкционным воздействием на соседей и попытками затянуть Армению в чужие конфликты. В глазах самих армян все чаще звучит мысль: революция не принесла перемен, и демократические институты оказались не более чем сценой для новых разочарований.

Когда демократия превращается в инструмент развития, а не в красивую обертку для системной слабости, она работает. И сегодня именно Азербайджан демонстрирует, как можно выстроить доверие общества к власти не словами, а делами. На фоне разочарованного соседа Баку звучит как пример - для региона и далеко за его пределами.

Западная оценка, которую невозможно игнорировать

Тем более важно отметить, что подтверждение этому пришло вовсе не от союзников или друзей, а от тех, кто традиционно выступает с критикой и недоверием к азербайджанской модели. Исследование, проведенное авторитетными британскими политологами и опубликованное в одном из самых престижных научных журналов - British Journal of Political Science, - неожиданно дает объективную картину, которую редко услышишь от идеологических оппонентов. Это особенно важно на фоне постоянной информационной войны, которую Запад ведет в регионе, чаще всего направленной именно против Азербайджана.

Любопытно наблюдать за тем, как западные эксперты, ссылаясь на собственные же методологии, оказываются в логическом тупике. С одной стороны, в рейтинге демократии Economist Intelligence Unit за 2023 год Азербайджан помещают на 130-е место из 167, присваивая ярлык "авторитарный режим" и оценивая республику по шаблонам, сформированным далеко от реалий региона. С другой же, исследование британских политологов, они признают: в Азербайджане растет доверие граждан к власти и к парламенту.

Как можно одновременно утверждать, что страна несвободна, а ее народ - верит в свою власть и поддерживает политическую систему? Очевидно, что западная оценка демократии опирается не на доверие граждан, не на результаты, а на идеологическое соответствие - "правильным" словам, внешним ритуалам и экспортируемым ценностям.

Армения - красноречивый пример этой двойственности. Ее рейтинги выше: 84-е место, статус "гибридного режима". Все вроде бы правильно оформлено - выборы, заявления о правах, свобода СМИ. Но, как признает то же исследование британских ученых, уровень доверия к институтам в Армении падает, а народ разочарован в своих "демократических" лидерах.

Что ценнее - результат, в который верит народ, или красивая обертка, скрывающая институциональный кризис?

Азербайджан, как показывает жизнь и, что особенно символично, уже и западные данные, строит свою модель. В Азербайджане демократия - это не фасад, не экспорт, и не учебник по транзитологии. Это система управления, в которой власть опирается на поддержку народа, и где каждый шаг подтверждается делом, а не формулировкой.