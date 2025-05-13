ЧП на учениях ВМС Турции в Анталье

Во время продолжающихся в Турции учений "DENİZKURDU-II/2025" произошла техническая неисправность во время полёта военного вертолёта типа SH-70, принадлежащего Командованию Военно-морских сил.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, вертолет совершил вынужденную посадку на воду.

Министерство национальной обороны заявило, что состояние четырёх членов экипажа удовлетворительное.

Военнослужащие были доставлены в больницу для медицинского обследования.