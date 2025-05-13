https://news.day.az/world/1752326.html ЧП на учениях ВМС Турции в Анталье Во время продолжающихся в Турции учений "DENİZKURDU-II/2025" произошла техническая неисправность во время полёта военного вертолёта типа SH-70, принадлежащего Командованию Военно-морских сил. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, вертолет совершил вынужденную посадку на воду.
ЧП на учениях ВМС Турции в Анталье
Во время продолжающихся в Турции учений "DENİZKURDU-II/2025" произошла техническая неисправность во время полёта военного вертолёта типа SH-70, принадлежащего Командованию Военно-морских сил.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, вертолет совершил вынужденную посадку на воду.
Министерство национальной обороны заявило, что состояние четырёх членов экипажа удовлетворительное.
Военнослужащие были доставлены в больницу для медицинского обследования.
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