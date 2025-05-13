Что влияет на формирование цен на рынке жилья?

Поскольку расчет средних цен с переменной структурой на рынке жилья зависит от ассортимента квартир (площадь, местоположение и т. д.), на темпы роста могут влиять изменения в структуре рынка.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фарзалиев.

Он отметил, что отчасти рост цен может быть вызван увеличением доли более дорогих квартир в новостройках.

По его словам, индексы цен с постоянной структурой (то есть с сохранением стабильной структуры рынка) показывают чистое изменение цен на жилье. Официальный индекс цен на жилье Госкомстата (без учета композиционного эффекта) показывает, что в I квартале 2025 года цены на рынке жилья в стране выросли на 14,4% по сравнению с I кварталом предыдущего года. Таким образом, нет существенной разницы между средним ростом цен с изменяющейся структурой (12-15%) и ростом индекса цен с постоянной структурой (14%) - то есть рост на рынке в основном происходит из-за реального роста цен.

Пресс-секретарь добавил, что также наблюдаются различия между уровнями цен на жилье в новых и старых домах.

"В начале 2025 года средняя цена за 1 кв. м в новостройках была выше, чем в старых домах и, по некоторым данным, составила в среднем 2167 манатов/кв. м. В старых домах цены за квадратный метр дешевле, и средний показатель в этом сегменте на рынке составляет около 1800-1900 манатов/кв. м. Такая разница объясняется, с одной стороны, более современной инфраструктурой и востребованностью новостроек, а с другой стороны, ограниченные возможности продажи в кредит квартир в некоторых старых домах (особенно с большим сроком эксплуатации) замедляют рост цен на жилье в этих домах. В результате в 2024-2025 годах цены на квартиры в новостройках на вторичном рынке продолжили расти быстрее, чем на квартиры в старых домах (ежегодный рост - 14-15% против 10-11%)", - сказал Э. Фарзалиев.