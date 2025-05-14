В Гяндже зафиксированы разрушения в связи с сильным ветром

Сильный шквальный ветер и проливные дожди, начавшиеся ночью в городе Гянджа, вызвали серьёзные последствия.

Как передает Day.Az, в результате непогоды были повалены крупные деревья, что затруднило движение автотранспорта. В отдельных районах города дождевая вода затопила жилые дома.

На данный момент в западной части страны сохраняется нестабильная метеообстановка.