https://news.day.az/society/1752522.html В Гяндже зафиксированы разрушения в связи с сильным ветром Сильный шквальный ветер и проливные дожди, начавшиеся ночью в городе Гянджа, вызвали серьёзные последствия. Как передает Day.Az, в результате непогоды были повалены крупные деревья, что затруднило движение автотранспорта. В отдельных районах города дождевая вода затопила жилые дома.
В Гяндже зафиксированы разрушения в связи с сильным ветром
Сильный шквальный ветер и проливные дожди, начавшиеся ночью в городе Гянджа, вызвали серьёзные последствия.
Как передает Day.Az, в результате непогоды были повалены крупные деревья, что затруднило движение автотранспорта. В отдельных районах города дождевая вода затопила жилые дома.
На данный момент в западной части страны сохраняется нестабильная метеообстановка.
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