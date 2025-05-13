Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру

Опубликованы первые результаты вступительного экзамена в магистратуру, проведённого 11 мая. Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал баллы за 95 тестовых заданий закрытого и кодируемого открытого типа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой ГЭЦ, узнать результаты можно онлайн, а также через СМС - для этого достаточно отправить свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством любого из мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Окончательный результат пока не полный - в него не включены баллы за эссе по иностранному языку. Эти работы проходят отдельную проверку и будут оценены в течение 6 недель. Максимум за эссе - 5 баллов, таким образом, общий результат можно будет увидеть позднее.

В этом году для участия на экзаменах зарегистрировались 20 549 бакалавров, однако 697 участников по разным причинам не явились.

После публикации итогового общего балла у студентов появится возможность подать апелляцию. Отметим, что рассматриваться будут только жалобы, касающиеся содержания заданий и эссе, а не технических ошибок.

Также в ГЭЦ напомнили, что ответы обрабатываются с помощью оптического сканера, и любые нарушения в оформлении бланка (например, закрашены два варианта ответа вместо одного) могут привести к тому, что система не засчитает ответ - такие случаи не пересматриваются.