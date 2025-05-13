Состав команды Азербайджана по каратэ на премьер-лигу увеличился

В составе команды Азербайджана по каратэ, готовящейся к заключительному этапу премьер-лиги в Рабате (Марокко), произошло изменение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, место в заявке получил Гусейн Мамедли, выступающий в весе до 67 кг. В активе спортсмена бронзовая награда чемпионата Европы прошлого года.

Таким образом, в премьер-лиге, которая начнется 30 мая, выступят пять наших каратистов: трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг), Нуран Рзазаде, Гусейн Мамедли (оба 67 кг), Фарид Агаев и Рашид Сулейманов (оба 75 кг).

В Рабате выступят 383 спортсмена из 67-и стран.